Durante l'inaugurazione del Salone del Mobile a Rho Fiera, martedì, il leader della Lega ha dichiarato di voler favorire un profilo civico per la guida del Comune di Milano, interrompendo così la candidatura di Maurizio Lupi. La dichiarazione ha attirato l'attenzione su un possibile cambio di strategia politica in vista delle prossime elezioni amministrative. La proposta ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici coinvolti nella corsa per il sindaco.

Durante l’inaugurazione del Salone del Mobile a Rho Fiera, avvenuta martedì, il leader della Lega ha manifestato la volontà di puntare su un profilo civico per la guida del Comune di Milano, frenando di fatto la corsa di Maurizio Lupi. Salvini ha spiegato che i profili che si sono proposti per la candidatura non appartengono attualmente alla classe politica attiva. Scacchi politici tra profili civici e l’appoggio di Noi Moderati. Il movimento guidato da Salvini sembra orientato verso una strategia simile a quella adottata nel 2021, cercando figure esterne alle dinamiche partitiche tradizionali. Questa linea si scontra con la posizione di chi vede in Lupi il candidato ideale per la città lombarda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Salvini blocca Lupi: la sfida per un sindaco civico

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