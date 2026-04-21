Salvini stoppa Lupi come candidato sindaco | Sto vedendo persone fuori dalla politica

Martedì mattina, durante l'inaugurazione del Salone del Mobile, Matteo Salvini ha dichiarato di preferire un candidato sindaco civico per Milano, interrompendo così le possibilità di una candidatura di un politico di lunga data. La scelta sembra orientata a puntare su una figura non impegnata nella politica tradizionale, con l’obiettivo di coinvolgere persone provenienti da altri settori. La decisione arriva in un momento di discussioni interne sul nome da supportare alle prossime amministrative.

Matteo Salvini vuole un candidato sindaco civico per Milano. Lo ha fatto capire martedì mattina all'inaugurazione del Salone del Mobile. “Ho incontrato diverse persone che si sono messe a disposizione e non sono persone che in questo momento stanno facendo politica”, ha detto a margine della sua.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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