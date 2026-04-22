Milano riprende il controllo | 20 immobili storici tornano in vita

A Milano, il Comune ha avviato un’operazione per recuperare venti immobili di proprietà pubblica che risultano attualmente vuoti o inutilizzati. Tra questi ci sono edifici storici nel centro città e strutture situate nelle zone di vacanza, tra mare e montagna. L’obiettivo è riutilizzare questi spazi, molti dei quali sono di rilevante valore storico e architettonico. L’intervento riguarda proprietà che fino a ora non sono state sfruttate o occupate.

Il Comune di Milano ha avviato una manovra senza precedenti per recuperare venti proprietà comunali attualmente inutilizzate, spaziando dai monumenti storici del centro alle colonie situate nei centri vacanzieri tra mare e montagna. L’operazione mira a riattivare un patrimonio che include palazzi medievali, cascine periferiche e strutture ricreative, attraverso un modello di collaborazione tra l’amministrazione pubblica e i soggetti privati. L’iniziativa nasce da un accurato censimento degli immobili rimasti vuoti, che ha permesso di confrontare la gestione milanese con i modelli adottati in diverse metropoli europee. Invece di procedere con interventi frammentati, l’amministrazione ha scelto di lanciare una strategia integrata, aprendo le porte a manifestazioni d’interesse che coinvolgeranno anche il privato sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano riprende il controllo: 20 immobili storici tornano in vita Notizie correlate Nuova vita per gli immobili storici, il Comune progetta il futuro del Complesso del Sant’Agostino e Palazzo GuidiIn questo solco si inserisce l’approvazione, da parte della Giunta, del ‘Piano pluriennale di rifunzionalizzazione degli immobili del Comune di... Dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle cascine abbandonate: Milano mette a bando 20 palazzi storiciDa Porta Ticinese medievale alle cascine Corba e Cort del Colombin, dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle case vacanza al mare e in montagna. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano, Easyjet lascia a terra 120 persone in coda al controllo passaporti; Iran riprende controllo Hormuz: chiuso finché Usa bloccano porti; Petrolio, parte il primo carico dell'Eni dal Venezuela: un milione di barili attesi in Spagna il 25 aprile; Video - Conquiste del Lavoro. Deliveroo indagata per caporalato: controllo giudiziario a MilanoIl 25 febbraio 2026 la procura di Milano ha emanato un decreto di controllo giudiziario nei confronti di Deliveroo Italy S.r.l. con l’accusa, confermata dal giudice il 3 marzo, di intermediazione ... ilfattoalimentare.it Milano, controllo giudiziario per Deliveroo. Sfrutta i rider con l’algoritmo come Glovo. Indagato l’ad ZocchiLa Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza nei confronti di Deliveroo per caporalato su 3mila rider a Milano e 20mila in tutta Italia, a cui sarebbero state pagate ... affaritaliani.it A Milano il rigore del tailoring incontra l’accessorio con un gesto più caldo, più sofisticato, quasi teatrale. Qui la borsa non è un dettaglio secondario: dialoga con il gessato, riprende i toni profondi dei guanti e costruisce un equilibrio perfetto tra disciplina, color - facebook.com facebook