Dalla Pusterla di Sant' Ambrogio alle cascine abbandonate | Milano mette a bando 20 palazzi storici

Milano ha aperto una procedura di vendita pubblica per venti immobili storici situati in diverse zone della città. Tra questi ci sono edifici che risalgono all'epoca medievale, come la Porta Ticinese, e cascine dismesse come Corba e Cort del Colombin. La lista comprende anche strutture come la Pusterla di Sant'Ambrogio e abitazioni da destinare a case vacanza in località marine e montane.

Da Porta Ticinese medievale alle cascine Corba e Cort del Colombin, dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle case vacanza al mare e in montagna. E poi palazzi storici come il Calchi Taeggi in Vigentina o il Dugnani a Palestro, e altro ancora. Venti immobili comunali in disuso saranno riattivati.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Roma, ex Rialto-Sant’Ambrogio assegnato senza bando e gratis alla Comunità ebraica: ora tocca al TarMartedì 24 al Tar del Lazio si discute dell’assegnazione alla Comunità ebraica, da parte del Comune di Roma, dell’ex Convento Sant’Ambrogio. Gli affreschi segreti di Tiepolo a Sant’Ambrogio: apertura straordinaria per la Milano Art Week 2026C’è una cappella nella Basilica di Sant’Ambrogio che il grande pubblico non ha mai visto. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Banca Generali, l’arte è una vera asset class per il PB; Banca Generali alla Milano Art Week, l'arte asset class da $3.500 mld entro il 2030; l'Advisory guida il private banking. Dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle cascine abbandonate: Milano mette a bando 20 palazzi storiciDa Porta Ticinese medievale alle cascine Corba e Cort del Colombin, dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle case vacanza al mare e in montagna. E poi palazzi storici come il Calchi Taeggi in Vigentina o ... milanotoday.it Milano, tre pezzi di storia per il Fuorisalone. Pusterla, Porta Ticinese e scuola di via della Spiga: bando per l’uso temporaneoIl Comune lancia l’avviso per gli immobili-simbolo in occasione della Design Week 2026. Canone più basso in caso di eventi culturali aperti al pubblico, più alto per iniziative commerciali Milano, 16 ... ilgiorno.it Limbiate, Villa Pusterla Arconati Crivelli - fronte verso il parco, l’imponente struttura, nel suo corpo principale, accoglie ora un istituto agrario Nel gennaio del 2017 fra le mure devastate dei vecchi padiglioni è stato avvistato nientemeno che Johnny Deep, impe - facebook.com facebook