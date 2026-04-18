Milano addio al degrado a Stadera | nasce un nuovo parco di 2.500 mq

A Milano, nel quartiere Stadera, l’area di piazzale Carrara 3 sta per essere trasformata: un nuovo parco di circa 2.500 metri quadrati prenderà il posto di un’area attualmente degradata. Il Municipio 5 ha annunciato questa iniziativa come parte di un intervento volto a rinnovare l’area, che negli ultimi anni si è caratterizzata per una situazione di abbandono. La realizzazione del parco è prevista nel prossimo futuro.

Il Municipio 5 di Milano si prepara a un cambiamento radicale nel tessuto urbano del quartiere Stadera, dove l’area di piazzale Carrara 3 sta per lasciare il posto al degrado per accogliere nuovi spazi verdi. Entro l’inizio di maggio inizieranno infatti i lavori di demolizione di alcuni manufatti che attualmente occupano una porzione del terreno, precisamente tre box abbandonati e inutilizzati che sono rimasti in uno stato di forte decadimento per lungo tempo. L’intervento mira a recuperare circa 2.500 metri quadrati di superficie, un lotto che ha una storia lunga e complessa legata alla gestione dell’edilizia popolare. Il Comune aveva infatti acquisito la proprietà nel 2004 dal CIMEP, il Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare, ente che non esiste più.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, addio al degrado a Stadera: nasce un nuovo parco di 2.500 mq Notizie correlate Ostia: 150mila mq di asfalto via, nasce il nuovo parcoIl 18 giugno prossimo il lungomare di Ostia si trasformerà in un cantiere attivo che ridisegnerà per sempre il profilo del litorale romano. Galbiate, nasce il nuovo hub urbano: skate park e musica da 1.500 mqI cantieri sono stati ufficialmente avviati a Galbiate per la trasformazione dello spazio noto come Lo Spot, dove un nuovo skate park di dimensioni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Parco Solari, i residenti lanciano una raccolta firme: Basta violenze e degrado; Nuova vita per la Piscina Argelati: 28 milioni per riaprirla. Ecco come diventerà; Accesso Nord Ovest, lavori verso la conclusione: Ultimi disagi, poi addio al degrado; Addio al rifugio della disperazione in via Rogoredo: ruspe nell'ex distributore. Addio al rifugio della disperazione in via Rogoredo: ruspe nell'ex distributoreÈ iniziata la demolizione dell’ex distributore Esso al civico 142 di via Rogoredo a Milano, angolo di città che da tempo si era trasformato in un rifugio di disperati. Le operazioni sono iniziate nell ... milanotoday.it Indumenti abbandonati e marciapiedi impraticabili: cresce il degrado in Barriera di MilanoIn Barriera di Milano, quartiere già alle prese con diverse problematiche, la presenza di questi raccoglitori viene sempre più spesso percepita come un elemento di criticità. Il fenomeno degli ... giornalelavoce.it A Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”. x.com Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook