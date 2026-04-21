Milano ha dedicato un giardino alla partigiana Gianna

A Milano è stato inaugurato un giardino dedicato alla partigiana conosciuta come Gianna. Numerose persone si sono radunate in largo Oreste Murani, vicino alla residenza e a viale Argonne, zone associate alla figura di Giovanna Morelli. La donna, nota per il suo passato di antifascista e partigiana, era conosciuta con il nome di battaglia Gianna. L'evento ha attirato molti presenti, interessati a rendere omaggio alla figura storica.

Sono arrivati in tante e tanti in largo Oreste Murani, non lontano dalla casa dove Giovanna Morelli è vissuta e da viale Argonne: posto a lei caro dove tutti la conoscevano per il suo passato di partigiana antifascista, nome di battaglia Gianna. La sua città, a pochi giorni dall’anniversario.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Un murales dedicato alla lotta greco-romana nel giardino Morvillo: Retake al lavoriGli artisti e i volontari proseguono nella realizzazione dell'opera che sarà inaugurata, salvo intoppi, il prossimo 7 marzo Sarà terminato nei... Nasce un giardino terapeutico dedicato alle persone con demenzaSesto Fiorentino (Firenze), 21 aprile 2026 – Un nuovo spazio dedicato alla cura e al benessere delle persone con demenza prende vita nel Centro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le mostre imperdibili a Milano durante la settimana dell'arte; Milano intitolerà una strada a Nino Rota; Finanziato un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti al museo ADI; All'Università Statale di Milano torna l'Agorà della psicologia, il racconto alleato della cura. Milano ha dedicato un giardino alla partigiana GiannaSono arrivati in tante e tanti in largo Oreste Murani, non lontano dalla casa dove Giovanna Morelli è vissuta e da viale Argonne: posto a lei caro dove tutti la conoscevano per il suo passato di ... milanotoday.it A Milano il museo di Stefano Biffi, tutte le Vespa di un ex managerDopo un passato da dirigente, Stefano Biffi ha dato vita a un museo dedicato allo scooter di Pontedera riconosciuto ASI ... insella.it | Ferrari Hypersail Alla Milano Design Week 2026, Ferrari ha presentato la livrea ufficiale e le caratteristiche tecniche di Hypersail: il futuristico monoscafo foiling di 100 piedi (30 m), realizzato in collaborazione tra il Tech Team Ferrari, il Ferrari Design Studio e - facebook.com facebook Caso escort e calciatori a Milano: quanto hanno speso i calciatori L'indagine della Procura di Milano su un giro di prostituzione vede comparire il nome di una settantina di calciatori. Rischiano qualcosa #Tuttosport x.com