A Milano è stata presentata un’installazione artistica intitolata Air table, pensata per offrire una nuova prospettiva sulla miastenia gravis. L’opera combina elementi estetici con un intento di sensibilizzazione, cercando di rappresentare il tema attraverso il design. La presentazione si è svolta oggi, coinvolgendo artisti e professionisti del settore, con l’obiettivo di esplorare il rapporto tra arte e malattie neuromuscolari.

A Milano, l’installazione artistica Air table è stata presentata oggi per offrire una nuova chiave di lettura sulla miastenia gravis, attraverso un progetto che unisce estetica e sensibilizzazione. L’opera, frutto della collaborazione tra Argenx e Wurtzel, si inserisce nel percorso A.I.R. – Redesign the experience of Myasthenia, parte integrante della campagna Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia, attualmente in corso durante il Fuorisalone e visitabile fino al 26 aprile. L’estetica del disordine e la filosofia del lasciar fluire. Nel cuore della mostra milanese, l’artista Wurtzel ha illustrato come i tessuti dell’installazione non subiscano costrizioni, ma si muovano seguendo dinamiche di un caos governato, dove l’aria agisce come motore di una narrazione visiva aperta all’interpretazione di chi guarda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, l’arte sfida la miastenia: il design che libera il movimento

Notizie correlate

maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...

Milano Design Week: il viaggio sensoriale che unisce arte e tecnologiaIl brand Ploom, specializzato in dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, trasforma il Brera Design District in un palcoscenico...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Biennale Arte 61, Faiza Butt: l’arte sfida il controllo; L’arte etrusca esce dai depositi e incontra la città: il restauro della cista con Satiro e Menade e la sfida di Arte fuori dal Museo; La legatura del salame: un'arte in estinzione e la sfida della sostenibilità; Milano Art Week 2026: Giulia Mangoni e il dialogo tra epoche nel cuore di miart.

Milano, c'è un capitale immenso di talenti che non possiamo disperdere. Si gioca qui la sfida per le universitàIl recente dibattito sul futuro di Milano, promosso sulle pagine del Corriere della Sera, coglie un punto cruciale: la città rappresenta oggi un ecosistema policentrico. In questa rete che è la ... milano.corriere.it

Ospite in mattinata al salone del Mobile di Milano, il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani anticipa che nel Consiglio Affari Esteri di oggi p... - facebook.com facebook

In #A11 rallentamenti tra Prato ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli verso FI #viabiliTOS x.com