Nella città di Milano, la guardia di finanza ha eseguito quattro arresti legati a un giro di escort rivolto a clienti molto facoltosi. Le persone coinvolte gestivano l’attività attraverso una società che si occupava di organizzazione di eventi nella zona della movida e in locali noti della città. Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di circa 1,2 milioni di euro.

La guardia di finanza di Milano ha arrestato quattro persone che avrebbero messo in piedi un giro di “ escort ” per “clientela particolarmente facoltosa” dietro la copertura di una società di “organizzazione di eventi della movida” anche all’interno di noti locali di Milano. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria lunedì mattina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip con le ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione e all’ autoriciclaggio dei relativi proventi economici. Le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini avrebbero svelato il “modus operandi” del gruppo basato a Cinisello Balsamo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, giro di escort per clienti facoltosi: coinvolti molti calciatori. Quattro arresti e sequestri da 1,2 milioni

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