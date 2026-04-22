Milano il lusso di RH conquista Corso Venezia | festa con le star

A Milano, il Palazzo del Principe di Piombino in Corso Venezia ha ospitato la serata di lancio del marchio statunitense RH, specializzato in arredamento di alta gamma. La serata ha visto la presenza di numerose persone, tra cui alcune celebrità, e ha rappresentato un evento importante per il marchio nel capoluogo lombardo. La location, nota per il suo prestigio, è stata scelta per questa occasione di presentazione.

Il prestigioso Palazzo del Principe di Piombino, situato in Corso Venezia, ha ospitato la serata di lancio per il marchio nordamericano RH, leader nel settore dell’arredamento di lusso. L’evento, avvenuto in concomitanza con la Design Week, ha trasformato il cuore di Milano in un set cinematografico internazionale per celebrare l’ingresso del brand nel mercato italiano. La serata ha una concentrazione senza precedenti di personalità globali. Tra i volti più noti della serata figurano le attrici Margot Robbie e Zoe Saldana, presenti per dare risalto al debutto del marchio. Il coordinamento dell’evento è stato guidato da Gary Friedman, che ricopre i ruoli di Chairman e CEO di RH.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il lusso di RH conquista Corso Venezia: festa con le star Notizie correlate Le star hollywoodiane brillano all’inaugurazione di "RH Milan, The Gallery", evento tra i più esclusivi della Milano Design Week L’elettricità, il fermento e la vita mondana del Fuorisalone di Milano continuano ad attirare celebrità da tutto il mondo. Leggi anche: Margot Robbie, Zoe Saldana e le stelle di Hollywood a Milano: festa blindata nel palazzo storico di Corso Venezia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: RH sbarca in Corso Venezia: sette livelli dedicati ad arredo e F&B; Milano oltre i 27mila euro al metro quadro: la mappa del lusso che non conosce crisi (e chi compra in contanti); Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsi. RH sbarca a Milano: il colosso americano dell’interior design trasforma Palazzo del Principe di Piombino in un nuovo polo del lussoL’interior design di lusso conquista il Palazzo del Principe di Piombino: un’intera dimora dell'Ottocento trasformata nel primo flagship store italiano del brand RH ... affaritaliani.it Un pezzo di Hollywood a Milano per la design WeekC'era un po' di Hollywood a Milano per il cocktail party per l'opening della prima Gallery italiana di RH, brand dell'arredamento di lusso nord americana, che ha aperto nello storico Palazzo del Princ ... ansa.it ... 3. Sneheta i UeSeM (Snøhetta con USM) - Fondacija Luidi Rovati (Fundazione Luigi Rovat) /Corso Venezia 52/ 3/3 x.com OBJETS NOMADES LOUIS VUITTON A PALAZZO SERBELLONI Ciao Milano! Nel cuore della Design Week, Louis Vuitton trasforma uno dei palazzi più eleganti della città in un viaggio immersivo tra design e storia. Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 1 - facebook.com facebook