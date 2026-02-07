Milano tensioni al corteo contro le Olimpiadi e l’Ice | la polizia carica i manifestanti con i manganelli usati anche gli idranti

Da open.online 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha caricato i manifestanti che si erano staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano. Gli agenti hanno usato manganelli e idranti per disperdere le persone, che cercavano di raggiungere la tangenziale est. La tensione è salita rapidamente e diversi manifestanti sono stati contusi durante gli scontri.

Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano, si dirigevano verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. Il corteo promosso dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi», era partito da Porta Romana, quartiere sud-est di Milano, per protestare contro i Giochi invernali di Milano-Cortina e l’ Ice. In origine i partecipanti erano circa cinquemila, ma il numero è destinato a crescere. In apertura della manifestazione, uno striscione con la scritta: « Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne ».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche e idranti

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano.

Scontri al corteo per Askatasuna, la polizia blocca i manifestanti con i manganelli: le immagini

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Oltre mille studenti in un corteo a Milano contro l'Ice; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Gli antagonisti delle Olimpiadi: occupato il Palasharp, allerta per il corteo dei centri sociali. Ma non ci saranno scontri come a Torino e neppure i black bloc.

milano tensioni al corteoTensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche e idrantiTensioni a Milano durante il corteo organizzato contro le Olimpiadi invernali. Dopo ore di manifestazione, arrivati a piazza Corvetto, poco prima del termine dell'evento, sono stati esplosi dei petard ... fanpage.it

milano tensioni al corteoMilano Cortina, lanciati petardi e bottiglie al corteo contro le Olimpiadi: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 5 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.