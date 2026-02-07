Milano tensioni al corteo contro le Olimpiadi e l’Ice | la polizia carica i manifestanti con i manganelli usati anche gli idranti

La polizia ha caricato i manifestanti che si erano staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano. Gli agenti hanno usato manganelli e idranti per disperdere le persone, che cercavano di raggiungere la tangenziale est. La tensione è salita rapidamente e diversi manifestanti sono stati contusi durante gli scontri.

Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano, si dirigevano verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. Il corteo promosso dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi», era partito da Porta Romana, quartiere sud-est di Milano, per protestare contro i Giochi invernali di Milano-Cortina e l’ Ice. In origine i partecipanti erano circa cinquemila, ma il numero è destinato a crescere. In apertura della manifestazione, uno striscione con la scritta: « Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne ».🔗 Leggi su Open.online

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano.

