Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano | Decisione legata allo Shabbat ma anche alla sicurezza

La Comunità ebraica di Milano ha annunciato che non prenderà parte alle celebrazioni del 25 aprile. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione stessa, che ha spiegato come la concomitanza con lo Shabbat abbia influito sulla scelta. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute anche di misure di sicurezza legate all’evento.

La Comunità ebraica di Milano non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile. Lo fa sapere la stessa associazione, spiegando che la decisione deriva dalla concomitanza con lo Shabbat. “Per questa ragione non è prevista una partecipazione istituzionale formale, né la presenza di simboli ufficiali.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Il 25 aprile c’è lo Shabbat. Ma l’Anpi non anticipa la fiaccolataLa Comunità ebraica di Torino non prenderà parte quest’anno alla tradizionale fiaccolata della vigilia del 25 aprile. Fiaccolata 25 aprile, la Comunità ebraica non ci sarà ma l'Anpi smonta la polemica: "Al tavolo avevano detto di capire l'esigenza della città"Il 25 aprile, festa della Liberazione, è fra ben più di un mese ma come spesso avviene, anche alla luce degli scontri che vi sono stati l'anno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Santa Messa e Corteo commemorativo; 81° Anniversario della Liberazione; Il ricordo che non si spegne: la comunità celebra la Liberazione; A Broni il 25 Aprile diventa un percorso di memoria e comunità tra cerimonie, camminate e cultura. Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezzaLa Comunità precisa: A oltre ottant’anni dalla Liberazione, assistiamo a un paradosso inaccettabile: gli ebrei italiani hanno ancora bisogno di protezione per partecipare appieno alla vita pubblica e ... milanotoday.it Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile: la data coincide con lo Shabbat. Ma il giorno della Liberazione è casa nostraLa Comunità organizzerà domenica una propria celebrazione domenica 26 aprile al Milano War Cemetery. Il comunicato: Gli ebrei italiani hanno ancora bisogno di protezione per partecipare appieno alla ... ilgiorno.it Sulla targa, consegnata al capitano Alessio Fagotto, resta incisa la gratitudine di una comunità intera per “il quotidiano impegno a tutela del territorio e la devozione verso le istituzioni”. facebook