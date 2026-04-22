Il 25 aprile a Milano si svolgerà una sfilata che si prevede unica nel suo genere, mentre nel pomeriggio si terranno due comizi distinti. La giornata vedrà quindi un momento di incontro pubblico e un successivo appuntamento con gli interventi politici, che si svolgeranno in luoghi diversi e con modalità separate. La divisione tra le due iniziative rispecchia una frattura tra le posizioni in campo sulla questione della pace.

Il 25 aprile a Milano si preannuncia una giornata di sfilata unica ma con un finale diviso in due momenti politici distinti. Il tradizionale corteo che percorrerà le vie cittadine da Porta Venezia verso il Duomo vedrà la partecipazione di diverse anime, culminando però in due comizi separati: uno istituzionale in piazza Duomo e uno dedicato alla pace in piazza San Fedele. La frattura organizzativa tra le forze che gravitano attorno all’ANPI è diventata evidente con l’annuncio del Coordinamento per la pace. Questo gruppo ha deciso di non chiudere la manifestazione insieme alle altre componenti, optando per un appuntamento autonomo proprio sotto il Comune, in piazza San Fedele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 25 aprile: sfilata unica ma due comizi per la frattura sulla pace

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