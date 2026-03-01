A Milano, il Capodanno cinese 2026 sarà celebrato con una sfilata all’Arco della Pace, evento tra i più attesi dell’anno. La manifestazione coinvolge numerose comunità cinesi e cittadini locali, che si riuniscono per condividere questa tradizione. La sfilata si svolge nel centro della città, attirando un grande pubblico e rappresentando un momento di incontro tra diverse culture.

Milano celebra uno degli appuntamenti più partecipati del suo calendario interculturale: il Capodanno cinese 2026. Cuore della festa, come da tradizione recente, è l’area dell’Arco della Pace, che ospita la grande sfilata per l’ingresso nell’anno del Cavallo di Fuoco. La parata, inizialmente prevista in concomitanza con la data ufficiale del Capodanno lunare – caduto il 17 febbraio – è stata posticipata per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, concluse nei giorni scorsi. Una scelta condivisa con le istituzioni per preservare la centralità dell’evento e garantire un’organizzazione adeguata sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei flussi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Capodanno cinese 2026 a Milano, la sfilata all'Arco della Pace: orari, ingressi contingentati e strade chiuse

