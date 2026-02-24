Milano Cortina tra eredità e bilanci | cosa resta dopo la sfida olimpica

Milano e Cortina hanno ricevuto l’ordine olimpico in argento in seguito alla conclusione delle gare, a causa delle sfide organizzative affrontate. I governatori sono stati premiati con questo riconoscimento, che richiama la vittoria e lo spirito sportivo. La cerimonia si è svolta in un momento di riflessione, mentre si analizzano i risultati e le criticità emerse durante le Olimpiadi. La domanda ora è cosa resterà di questa esperienza.

Terminate le competizioni, premiati i governatori con l'ordine olimpico in argento, un collare composto da rami d'ulivo che sostengono i cinque anelli simbolo dei giochi, per la Regione Veneto è tempo di bilanci. E oltre alla certificazione di ciò che è stato fatto, c'è anche la quantificazione dell'eredità che lasciano queste Olimpiadi invernali. La famosa legacy, il lascito di cui ha sempre parlato con molta fiducia anche Luca Zaia. Infrastrutture, sanità, turismo, innovazione e inclusione: gli effetti sono destinati a durare nel tempo. Gli assessori della giunta di Alberto Stefani hanno messo in ordine questa matassa di dati e la rappresentazione plastica è quella di un autentico successo.