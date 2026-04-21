Durante una trasmissione sportiva, l'ex attaccante ha commentato il momento della Juventus, sottolineando che la squadra si presenta alla prossima partita con un buon livello di fiducia. Ha anche evidenziato l'importanza di un determinato giocatore, affermando che sta facendo la differenza in questa fase del campionato. Per quanto riguarda il Milan, si è detto che la squadra avrà davanti una Juventus motivata e determinata a ottenere un risultato positivo.

di Francesco Spagnolo Matri durante la trasmissione 4-2-3-1 ha analizzato il momento della Juve soffermandosi sui bianconeri e sul match contro il Milan. Il dibattito sulla crescita della formazione bianconera si accende in vista del big match di San Siro, e l’analisi di un ex bomber come Matri offre spunti interessanti sulla metamorfosi della squadra. Durante la trasmissione 4-2-3-1, l’opinionista ha analizzato con entusiasmo lo stato di forma degli uomini di Spalletti, evidenziando una maturità collettiva che sembrava smarrita fino a pochi mesi fa. Secondo l’opinione di Matri, il gruppo ha finalmente trovato una quadra tattica e mentale che lo rende un avversario temibile per chiunque.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri avvisa il Milan: «La Juve arriva in fiducia alla sfida. Questo giocatore sta facendo la differenza»

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