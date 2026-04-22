Milan scatto Goretzka | adesso i rossoneri vogliono chiudere la trattativa

Il Milan ha mostrato un forte interesse per il centrocampista tedesco, che si trova ormai vicino alla scadenza del contratto con il suo attuale club. Secondo quanto riferito da fonti vicine al settore, i rossoneri hanno fatto avanzare le trattative e stanno cercando di arrivare a un accordo. La trattativa si concentra ora sui dettagli finali prima di ufficializzare l’operazione.

Il Milan ha accelerato per Leon Goretzka. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il club rossonero ha compiuto passi avanti significativi per il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco dopo un ciclo durato otto anni. L’operazione a parametro zero rappresenta l’obiettivo prioritario della dirigenza per garantire a Massimiliano Allegri un profilo di caratura internazionale, capace di replicare l’impatto tecnico e fisico avuto da Adrien Rabiot nella stagione corrente. Milan in vantaggio, ma attenzione alla Juventus. Il piano del Milan prevede la spalmatura dell’ingaggio su un contratto triennale, con l’obiettivo di contenere l’esborso legato alle commissioni per un calciatore che, pur svincolato, mantiene una valutazione di mercato di 15 milioni di euro.🔗 Leggi su Milanzone.it

Notizie correlate

Leggi anche: Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa

Il Milan fa sul serio per Castro e Gila, i rossoneri vogliono chiudere prestoSi avvicinano due colpi dalla Serie A per il Milan con i rossoneri che stanno guardando con attenzione a due giocatori che si stanno comportando...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Milan-Juve, non solo Vlahovic: scatto rossonero per il big del Bayern, l’offerta è già sul tavolo; Calciomercato Milan fiducia per il sì di Goretzka | ecco quando arriverà la risposta; Goretzka Juventus il Milan ora fa davvero sul serio | presentata questa offerta al mediano in uscita dal Bayern Cifre e dettagli; Calciomercato da Goretzka a Lewandowski | come sarà il Milan del futuro?.

Milan, trattativa avviata per Goretzka: i dettagliIl Milan guarda al futuro e punta forte su Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero al termine della stagione, dopo oltre otto anni in Baviera, ... fantacalcio.it

Goretzka Milan, scatto dei rossoneri per il centrocampista: l’offerta per il colpo a parametro zero. E Allegri spinge per averloGoretzka Milan, scatto dei rossoneri per il centrocampista: l'offerta per il colpo a parametro zero. E Allegri spinge per averlo ... calcionews24.com

Passerini: "Se parlate con Modric, vi dice che si trova benissimo al Milan e con il mister che lo gestisce alla perfezione. Vuole vincere qui" x.com

IL MILAN SPINGE PER GORETZKA Gianluca Di Marzio a Sky: "Il Milan rossoneri stanno spingendo tanto per Goretzka. Il Milan sta avanzando perchè ritiene il tedesco il rinforzo ideale per rinforzare il centrocampo milanista che è già forte. I segnali che arriv - facebook.com facebook