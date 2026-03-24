Il Milan sta lavorando per portare a termine due operazioni di mercato con la Serie A. La società rossonera ha messo nel mirino Santiago Castro del Bologna e Mario Gila della Lazio, due giocatori che si stanno distinguendo nella stagione in corso. Le trattative sono in fase avanzata e l’obiettivo è chiudere le operazioni nel breve termine.

Si avvicinano due colpi dalla Serie A per il Milan con i rossoneri che stanno guardando con attenzione a due giocatori che si stanno comportando molto bene in questa stagione, Santiago Castro del Bologna e Mario Gila della Lazio. Il Milan è pronto a chiudere due colpi in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe inviato uno scout a seguire la partita di campionato tra Bologna e Lazio, terminata con il successo dei biancocelesti per 0-2 al Dall’Ara. Una partita che ha visto il difensore spagnolo uscire dopo pochi minuti dall’inizio di gara per infortunio. Le buone prestazioni fornite dai due calciatori, però, sembrano aver convinto già da tempo il Milan a puntare su di loro per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan fa sul serio per Castro e Gila, i rossoneri vogliono chiudere presto

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