Bazzani | L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap – ESCLUSIVA e VIDEO

Fabio Bazzani ha dichiarato che l’Inter ha ancora possibilità di avanzare in Champions League, nonostante le recenti difficoltà. Ha anche affermato che lo scudetto rimane un obiettivo aperto, ma il Milan dovrà lavorare per colmare il divario nel prossimo futuro. L’ex calciatore ha analizzato la situazione delle squadre italiane, sottolineando che il cammino verso i trofei è ancora lungo. Bazzani ha concluso sostenendo che il calcio italiano deve migliorare per competere meglio a livello europeo.

Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEOOrazio Accomando ha commentato l’episodio tra Bastoni e Kalulu durante Inter-Juve, sottolineando che il problema principale riguarda il protocollo e non l’errore dei singoli giocatori.

Serafini convinto: «Inter e Napoli favorite per lo scudetto? Ecco come il Milan può colmare il gap»Luca Serafini analizza la corsa al titolo di Serie A, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite.

