Libero e lo stato dell’Inter | il Napoli fa più paura del Milan

Il quotidiano Libero è la roccaforte editoriale dell’interismo, una sorta di centrale operativa. E proprio loro questa mattina scrivono sì che l’Inter ha il 95% di possibilità di vincere il campionato ma aggiunge che è cominciato il confronto con le proprie paure, con il timore di perdere un altro scudetto sul filo di lana, come accaduto l’anno scorso del resto. Un p’ sottovalutato il Milan che è secondo, ha vinto due derby su due, ha Allegri in panchina e Allegri è molto sottovalutato dalla critica nazionale. Buon per lui. I riflettori sono tutti puntati su Conte e il Napoli che, dopo una serie di vittorie, oramai guardano avanti, senza più il timore di una rosa ridimensionata dagli infortuni e con il coraggio che l’allenatore salentino sa istillare nei suoi calciatori L’inter ha il 95% di probabilità di vincere lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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