Milan niente Valdepenas? Moretto | Ecco chi è che vuole il giovane

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fornito nuovi dettagli su Valdepenas. Il giocatore è stato al centro di interesse da parte del Milan, ma al momento non ci sono accordi o conferme ufficiali. Le trattative tra le parti non sono state annunciate e non ci sono state comunicazioni ufficiali circa un eventuale trasferimento.

Secondo quanto dichiarato precedentemente da Moretto, il Milan segue molto il giovane, ma non è tra i club più interessati a lui e, di conseguenza, non è in pole per il giovane. Molto interessato al giovane risultava esserci l'Eintracht Francoforte. Tesi confermata nuovamente da Moretto quest'oggi. Tramite il suo profilo X, il noto esperto di mercato ha confermato l'interesse del club tedesco: "L'Eintracht vuole Victor Valdepenas, così come raccontato in esclusiva circa quattro giorni fa". Ecco, di seguito, anche le parole dei giorni scorsi: ".La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, niente Valdepenas? Moretto: “Ecco chi è che vuole il giovane” Notizie correlate Moretto: “Il Milan non è tra i club più vicini a Valdepenas, ecco perché”Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato voluto spendere alcune parole... Moretto: “Valdepenas piace tantissimo al Milan, ma c’è un dettaglio che non convince”"La notizia che ti posso dire oggi, che in realtà è una notizia abbastanza soft, è che iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Valdepenas, il Milan non accelera: un club di Bundesliga sorpassa i Rossoneri, una condizione del Real frena l'affare; Milan le notizie Top di oggi | niente Valdepenas Molina in arrivo? Parla Dida!. Mercato Milan, Moretto parla così di Valdepeñas: le paroleMercato Milan, Matteo Moretto, sul suo canale Youtube, ha parlato così di un giocatore seguito dal club rossonero ... milannews24.com Moretto: Milan più lontano da Valdepeñas. Ecco perchèMatteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Victor Valdepeñas, difensore del Real Madrid classe 2006 che in questi mesi è stato ... milannews.it “Diversi club hanno preso informazioni, ma in questo momento il Milan è in vantaggio sulle concorrenti. Servirà prudenza, ma arrivano segnali positivi.. Si tratterebbe di un segnale positivo anche per il futuro di Massimiliano Allegri, che ha chiesto di rinforzare l - facebook.com facebook Alajbegovic ha scelto la A: tre club avviano i contatti. Non il Milan x.com