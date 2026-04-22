Milan niente Valdepenas? Moretto | Ecco chi è che vuole il giovane

Da pianetamilan.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fornito nuovi dettagli su Valdepenas. Il giocatore è stato al centro di interesse da parte del Milan, ma al momento non ci sono accordi o conferme ufficiali. Le trattative tra le parti non sono state annunciate e non ci sono state comunicazioni ufficiali circa un eventuale trasferimento.

Secondo quanto dichiarato precedentemente da Moretto, il Milan segue molto il giovane, ma non è tra i club più interessati a lui e, di conseguenza, non è in pole per il giovane. Molto interessato al giovane risultava esserci l'Eintracht Francoforte. Tesi confermata nuovamente da Moretto quest'oggi. Tramite il suo profilo X, il noto esperto di mercato ha confermato l'interesse del club tedesco: "L'Eintracht vuole Victor Valdepenas, così come raccontato in esclusiva circa quattro giorni fa". Ecco, di seguito, anche le parole dei giorni scorsi: ".La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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