"La notizia che ti posso dire oggi, che in realtà è una notizia abbastanza soft, è che iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel quotidiano. L’allenatore, i compagni, la dirigenza, stanno cercando di fargli capire quanto sia importante ora e quanto sarà importante per il futuro, almeno un altro anno. Il Milan vorrebbe trattenerlo, vorrebbe esercitare questo più uno, vorrebbe che Modric restasse in modo tale che possa aiutare i giovani giocatori vicino a lui per la prossima stagione". Matteo Moretto parla così del futuro in rossonero di Luka Modric. Nella sua live su 'YouTube' spazio anche al calciomercato e il possibile colpo Valdepenas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Valdepenas piace tantissimo al Milan, ma c’è un dettaglio che non convince”

Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Ad Allegri Vlahovic piace tantissimo. Operazione abbastanza onerosa”

Calciomercato, Moretto: “Il Milan lavora e segue il talento Valdepenas”. I dettagliContinua il lavoro sul calciomercato del Milan: per il futuro della difesa si parla di un possibile tentativo per Mario Gila della Lazio, ma occhio...

Argomenti discussi: Milan, occhi su Valdepeñas ma dubbi sul metodo Real Madrid: il punto; Il giovane Valdepenas nel mirino del Milan: contatti con l’agente. Ma il modus operandi del Real….