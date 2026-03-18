La Juventus affronta il Sassuolo in una partita importante, mentre cerca di superare il Como di Fabregas nella classifica. Le prossime settimane saranno decisive per i bianconeri, che devono vincere e ottenere punti per migliorare la posizione. La squadra si prepara a un calendario impegnativo, con obiettivo di mantenere alta la corsa per il quarto posto.

Saranno settimane intense e frenetiche quelle che dovrà affrontare la Juventus per assicurarsi il quarto posto nella classifica. Con la Roma a -2 e il Como a +1 la pressione è tanta, i bianconeri non possono permettersi nessun passo falso. Sabato 21 marzo i ragazzi di Spalletti affronteranno il Sassuolo di Fabio Grosso, avversario da non sottovalutare nonostante la vittoria bianconera nella partita del girone d’andata. Una partita fatta anche di grandi ex come lo stesso allenatore Grosso, il difensore Tarik Muharemovic e il centrocampista Manuel Locatelli. Dalla difesa all’attacco: i protagonisti della manovra Juve. La squadra di Spalletti deve trovare continuità e fiducia dopo un mese complicato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Sassuolo, nessun errore: i bianconeri cercano il sorpasso sul Como di Fabregas

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