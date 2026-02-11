Inter-Juventus Spalletti rivoluziona la trequarti | sorpresa Miretti a San Siro

Sabato sera a San Siro, il Derby d’Italia ha portato molte sorprese in campo. Spalletti ha deciso di rivoluzionare la trequarti, schierando Miretti dal primo minuto, una mossa inaspettata che ha acceso subito il match. La partita si è fatta subito intensa, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo. La tensione è palpabile, e i tifosi si aspettano una svolta decisiva in questa sfida cruciale per la classifica.

Il Derby d'Italia di sabato sera a San Siro si trasforma nel crocevia decisivo per gli equilibri della Serie A. L' Inter di Cristian Chivu cerca l'allungo definitivo verso il tricolore, mentre la Juventus di Luciano Spalletti approda alla Scala del Calcio con l'obbligo di fare punti per non perdere contatto dal treno Champions League occupato da Napoli e Roma. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni dal campo, Spalletti è pronto a varare una difesa liquida per disinnescare la manovra nerazzurra. Il modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, ma la posizione tattica di Andrea Cambiaso permetterà ai bianconeri di passare in corsa al 3-4-2-1.

