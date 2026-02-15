Juventus parapiglia a San Siro | Comolli e Spalletti scatenati

Durante il derby di San Siro, Luciano Spalletti e Luciano Comolli sono diventati protagonisti di un acceso scontro con gli arbitri, a causa dell’espulsione di Kalulu. La tensione si è scatenata mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, sui gradini che conducono ai tunnel del stadio. In quell’occasione, anche Giorgio Chiellini si è trovato coinvolto nel caos, mentre Mattia Perin, presente al momento, cercava di calmare gli animi.

