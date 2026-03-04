Juventus attacco flop | 6 gol in 49 partite da David e Openda

La Juventus ha segnato solo sei gol in 49 partite disputate da David e Openda, una statistica che evidenzia le difficoltà offensive della squadra. Questi gol sono stati realizzati tra campionato, coppe e Champions League. I numeri rappresentano un dato consistente e preoccupante per l’attacco bianconero. La mancanza di reti mette in discussione l’efficacia delle punte in questa stagione.

Juventus, l'attacco è un fallimento certificato: 6 gol in 49 partite tra David e Openda – numeri che pesano come macigni 6 gol in totale in 49 presenze ufficiali tra campionato, coppe e Champions. Una statistica che da sola condanna il reparto avanzato della Juventus in questa stagione 20252026.