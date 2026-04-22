Nell'attesa della partita tra Milan e Juventus, si approfondiscono anche i bilanci delle due società. Nei documenti finanziari pubblicati, il Milan ha registrato una variazione significativa rispetto al precedente esercizio, mentre la Juventus ha presentato dati differenti. Le differenze tra i bilanci riflettono le strategie economiche adottate dalle due squadre e sono state analizzate in vista dell'incontro.

Dopo aver parlato ampiamente dello scontro di domenica 26 aprile tra Milan e Juventus, è ora di parlare un po' anche dei bilanci e la gestione differente avuta dal Covid in poi. Se una volta i rossoneri erano quelli più in 'crisi' e di bianconeri dominavano ad oggi la storia sembra essere cambiata. Ritornando indietro nel tempo, in Casa Milan tra gli ultimi anni di Berlusconi e l'arrivo di Li Yonghong ed Elliott, erano stati registrati ben 15 bilanci consecutivi in perdita, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. L'ultimo risultato positivo risaliva al lontano 2006. Negli ultimi anni, invece, si sono registrati dati importanti: +6 milioni nel 22-23, +4 nel 23-24, +3 nel 24-25.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, lo scontro dei bilanci: i rossoneri cambiano passo

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