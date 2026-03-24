Milan rossoneri in missione | lo scontro con il Napoli decreterà l’anti-Inter

Da pianetamilan.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara di pasquetta non decreterà solamente un 'secondo posto': chi uscirà vincitore, tra Milan e Napoli, prenderà il titolo di Anti Inter. Dopo la brutta prestazione messa in campo contro la Lazio, i rossoneri di Max Allegri si sono rialzati battendo il Torino 3-2 ed ora vogliono correre senza inciampare nuovamente. Il Milan, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, contro le big si è sempre fatto valere. I rossoneri hanno vinto entrambe le sfide contro l'inter per la prima volta dalla stagione 2010-2011, sempre con Allegri alla guida. A fine settembre, il diavolo ha battuto anche il Napoli, campione in carica, dando il primo vero squillo di solidità: Allegri dominò Conte con Saelemaekers e Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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