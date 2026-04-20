Negli ultimi incontri tra le due squadre, i risultati sembrano aver cambiato rotta rispetto al passato. La squadra di Verona, che in passato era nota per le sconfitte frequenti contro il proprio avversario, ha ottenuto esiti più favorevoli nelle recenti sfide. L'ultimo confronto, terminato con un risultato di 1-0, si inserisce in un quadro di incontri recenti che mostrano una diminuzione delle sconfitte storiche.

Nella giornata di ieri, il Milan è tornato alla vittoria in Serie A. Contro l'Hellas Verona di Paolo Sammarco i rossoneri si sono imposti 0-1, grazie al sesto gol stagionale di Adrien Rabiot, servito splendidamente in profondità da Rafael Leao. Non è stata una prestazione particolarmente brillante quella del 'Bentegodi', ma ieri contava solo portare a casa i tre punti, non il modo. Il Diavolo l'ha fatto e così ha ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League. Con 8 lunghezze di vantaggio sul Como quinto, il Milan deve fare 7 punti nelle prossime cinque gare per trovare l'aritmetico ritorno nella competizione vinta sette volte dai rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Verona non è più ‘fatal’: i numeri degli ultimi confronti sono impietosi

MILAN-VERONA 3-0: ALLEGRI TORNA PRIMO, NKUNKU TROVA IL PRIMO PALLONCINO ROSSO

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