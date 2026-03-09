juve secondo miglior attacco del campionato ma senza i gol dei centravanti i numeri e tutti i dettagli

La Juventus si trova al secondo posto per numero di gol segnati in campionato, ma i suoi attaccanti centrali non hanno ancora trovato la via della rete con regolarità. I dati ufficiali mostrano che la squadra ha realizzato un alto numero di reti, anche se le prime linee offensive non sono state particolarmente prolifiche in questa stagione. La differenza tra i risultati complessivi e la produzione dei centravanti è evidente nei numeri.

Juve secondo miglior attacco del campionato, ma mancano i gol dei centravanti. Vediamo insieme i numeri e tutti i dettagli. La Juve vive una stagione di contraddizioni numeriche che accendono il dibattito tra i tifosi. Nonostante l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic, e il rendimento deludente di Jonathan David, la squadra vanta il secondo miglior attacco della Serie A. Con cinquanta reti segnate, il gruppo bianconero ha fatto meglio di diciotto avversarie, superata solo dall’Inter. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il dato è clamoroso se confrontato con le rivali. La formazione torinese ha segnato dodici gol più della Roma, che pure ha puntato su Donyell Malen e sette più del Napoli trascinato da Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

