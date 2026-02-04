Juve Lazio Sarri deve sciogliere ancora diversi dubbi | le ultimissime sui biancocelesti in vista della sfida dell’Allianz Stadium

Maurizio Sarri deve ancora decidere molti dettagli prima della sfida contro la Juventus. La Lazio spera di recuperare Romagnoli, che potrebbe tornare in campo dopo l’infortunio. La partita si avvicina e l’allenatore biancoceleste lavora per mettere a punto l’undici titolare. I tifosi aspettano con ansia, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo all’Allianz Stadium.

Juve Lazio, Sarri spera di recuperare Romagnoli per la sfida contro i bianconeri. Ecco le ultime notizie sui capitolini in vista del match. Il calendario di Serie A mette di fronte due delle realtà più in forma del momento in un incrocio che profuma di alta classifica e ambizioni europee. La sfida Juve Lazio, in programma domenica sera all’Allianz Stadium, rappresenta uno spartiacque decisivo per la stagione dei biancocelesti. Maurizio Sarri sta studiando ogni dettaglio per imbrigliare la manovra della squadra di Spalletti, cercando di recuperare i suoi pezzi pregiati proprio in vista della trasferta torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: La Lazio vince ma perde i pezzi: Sarri dovrà fare a meno di un titolarissimo contro la Juve; Sarri, le parole da brividi ai tifosi della Lazio. Poi sbotta in tv per le troppe domande su Romagnoli; Che fine farà Romagnoli alla Lazio: dietro la mancata cessione vecchie ruggini e stipendi dilazionati; Serie A, le probabili formazioni di Juve-Lazio: Sarri ragiona sull’undici.

