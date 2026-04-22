Milan sta affrontando una stagione difficile per Rafael Leao, che inizia con buone aspettative ma ha visto ridursi le sue prestazioni. Dopo un avvio positivo, il giocatore ha registrato un calo in termini di dribbling e gol segnati. La squadra aspetta ancora che il portoghese trovi la forma migliore, con l’obiettivo di tornare a contare su un attaccante in grado di fare la differenza. La sua presenza resta un punto di riferimento per i rossoneri.

Tutto il mondo Milan, ormai, paragona il portoghese Rafael Leao ad un personaggio creato da Ivan Goncarov: molto pigro, che non agisce e non prende decisioni importanti, spesso per l'appunto svogliato, poco adatto al sacrificio. Come riferito dal Corriere dello Sport, ora come ora però, si è aggiunto anche il problema del gol: non è più decisivo. Se guardiamo ai gol segnati o ai dribbling effettuati e riusciti, da un paio di mesi il portoghese non è più quello di prima. Leao è comunque il calciatore più decisivo dei rossoneri, anche se Modric Maignan e Rabiot stanno risultando molto più continui. Tante volte, però, è proprio il portoghese che riesce a risolvere le partite.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il caso di Leao: meno dribbling e meno gol, i rossoneri aspettano il loro 10

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