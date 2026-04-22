Milan | idee per il centrocampo

Il Milan sta lavorando per rafforzare il centrocampo e ha messo nel mirino diverse opzioni. Tra i nomi più recenti compare quello di Nicolò Fagioli, attualmente in forza alla Fiorentina. La società rossonera sta valutando varie possibilità per integrare il reparto centrale, senza ancora aver preso decisioni definitive. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane, mentre il mercato si avvicina alla sua fase finale.

Il Milan continua a muoversi sul mercato con idee precise per rinforzare il centrocampo, e tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Nicolò Fagioli, oggi alla ACF Fiorentina. Un profilo che piace molto per visione di gioco e capacità di gestione del possesso, caratteristiche considerate ideali per il nuovo corso rossonero Dietro questa pista c’è soprattutto la volontà di Massimiliano Allegri, che conosce bene il giocatore dai tempi della Juventus. Il tecnico lo ha sempre stimato e lo ritiene un centrocampista capace di dare ordine e qualità alla squadra. Non è quindi un semplice nome di passaggio, ma una candidatura concreta che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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