In questa nuova puntata de Il Blitz, si parla delle strategie di mercato di Milan e Inter. Il Milan pianifica di rafforzare la rosa a giugno con un difensore centrale e un attaccante, mentre l’Inter si concentra sul centrocampo. Si discute anche del ruolo di un attaccante come Kean, considerato un elemento adatto per il club rossonero.

Nuova puntata de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale dedicato al calciomercato. Il Milan, a giugno, interverrà sicuramente per rinforzare il reparto con un difensore centrale e un attaccante. In quest’ottica, continua a prendere quota l’ipotesi che porta a Moise Kean in rossonero: un profilo molto gradito a Max Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Intanto l’Inter lavora su Manu Koné, una pista già valutata dai nerazzurri la scorsa estate e su cui il club continua a mantenere alta l’attenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché Kean è l’uomo giusto per il Milan. E l’Inter a centrocampo…

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