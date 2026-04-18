Milan | contatti per rinforzare il centrocampo

Il Milan sta iniziando a definire le strategie di mercato per la prossima stagione, concentrandosi sul rafforzamento del centrocampo. Sono stati avviati contatti con diversi club e agenti per valutare possibili trasferimenti. La società ha già individuato alcuni profili di interesse e sta lavorando per portare a termine le trattative nelle prossime settimane. La finestra di mercato estiva si avvicina e le decisioni in questa fase sono ancora in evoluzione.

Il Milan sta entrando nella fase calda della pianificazione per il mercato estivo 2026. Con la stagione 20252026 che si avvia verso il rush finale, la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti per rinforzare il centrocampo e la difesa, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri che chiede innesti di esperienza e qualità. Sul fronte mediano, Leon Goretzka resta il grande obiettivo. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2026, è a un passo dal diventare un parametro zero di lusso. Il Milan ha alzato il ritmo nelle ultime ore, dialogando con l’agenzia Roof che cura gli interessi del giocatore. La proposta rossonera è concreta: un contratto di tre anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma di diversi milioni.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: contatti per rinforzare il centrocampo Mercato Milan Documenti Firmati! Affare Chiuso! News su Pulisic! Notizie correlate Leggi anche: Milan, centrocampo stellare per il ritorno in Champions: contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka … Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo!Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Milan, Santiago Castro l’obiettivo per l’attacco; La Fiorentina vuole il gioiello del Milan, servono 14 milioni; Il Besiktas piomba su Zhegrova, contatti con l'agente: il piano della Juventus; ? Juve-Chuki, Milan-Lewa, Barca-Bastoni e stangata Lukaku? News di oggi ?. Il Milan fa sul serio per Mario Gila: i dettagli dell’asse di mercato con la LazioSebbene non ci sia nulla di ufficiale o di concluso, l'asse Milano-Roma andrà monitorato con attenzione nei prossimi mesi ... msn.com Il Milan punta su Goretzka e Diomande per rinforzare centrocampo e difesaIl Milan di Massimiliano Allegri pianifica il futuro: rinforzi per centrocampo e difesa, con nomi di alto profilo all’orizzonte. Con la stagione corrente che volge al termine, l’AC Milan è impegnato s ... notiziemilan.it È FINITA A Sassuolo arriva il terzo pareggio per 1-1 nelle ultime cinque gare per il Milan Primavera x.com "Mio figlio tifa Chelsea, una follia. L'ho anche messo in punizione, ma non cambia squadra. Ha come idolo Mount... Ma dico io, con tutto il bene, tuo padre ha giocato al Milan con fenomeni e ha vinto tutto, puoi avere Mount come idolo" Papà Nesta a Cro - facebook.com facebook