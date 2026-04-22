Da febbraio, l’attaccante di proprietà del Milan ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni, segnando più gol rispetto a Nkunku, valutato circa la metà. La differenza nei risultati si nota chiaramente, con il giocatore che ha contribuito notevolmente all’attacco, mentre il suo valore di mercato si aggira intorno alla metà di quello del francese, che invece ha un ruolo diverso nel suo club.

Il Milan in estate ha deciso di rivoluzionare la sua rosa, vendendo alcuni giocatori importanti, altri meno e comprando altri calciatori molto interessanti, che hanno contributo alla stagione dei rossoneri (chi più, chi meno). Tra gli attaccanti ceduti c'è anche Noah Okafor, ceduto al Leeds per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Altra cessione importante per quanto riguarda il bilancio del Diavolo, ma l'attaccante svizzero avrebbe fatto decisamente comodo a Massimiliano Allegri, specialmente facendo un paragone con Nkunku, calciatore per il quale il Milan ha speso più di 35 milioni di euro con i bonus. E sono i numeri a parlare: Okafor ha segnato 7 gol con un assist in Premier League, partendo 17 volte da titolare e con ulteriori 9 presenze partendo dalla panchina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, guarda Okafor. Valutato metà di Nkunku, segna di più: da febbraio è ‘on fire’

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