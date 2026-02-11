Milan guarda Okafor! A porta vuota firma la rimonta del Leeds con il Chelsea

Nel calcio di oggi, il Leeds ha sorpreso tutti vincendo 2-2 contro il Chelsea. La partita sembrava ormai chiusa, con i Blues avanti di due gol e pronti a conquistare la sesta vittoria di fila. Ma all’ultimo minuto, Okafor ha segnato a porta vuota, regalando un pareggio che cambia tutto. La rimonta dei padroni di casa ha lasciato delusi i londinesi, che avevano aperto le marcature con João Pedro e Cole Palmer, quest’ultimo su rigore per un fallo di Bijol.

Sembrava cosa fatta per il Chelsea, avanti con João Pedro e Cole Palmer (su rigore per ingenuità dell'ex Udinese Bijol) e lanciato verso la sesta vittoria di fila. Il Leeds United però reagisce: Nmecha accorcia dal dischetto e l'ex Milan Noah Okafor firma il 2-2 al 73'. Nel finale i Blues sfiorano il colpo con una traversa di João Pedro e un errore clamoroso di Palmer al 94', ma devono accontentarsi del pari. La squadra di Liam Rosenior manca così il sorpasso al Manchester United per il quarto posto.

