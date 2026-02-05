Il Milan si gode la rapida rinascita di Nkunku, che nel 2026 ha già segnato tre gol. Il francese ha preso il posto di protagonista e mette a tacere le voci di un possibile addio. Ora, il suo ruolo nel reparto offensivo sembra saldo e decisivo per la squadra.

A voler essere pignoli, Christopher ha fatto un errore non da lui a Bologna. No, non ci riferiamo al paio di gol sbagliati, come ammesso ("Potevo segnare di più", ha detto ai microfoni di Dazn) dallo stesso Nkunku dopo il 3-0 del suo Milan ai rossoblù. L’errore è stato solamente cromatico: dopo aver battuto su calcio di rigore Ravaglia, Chris ha tirato fuori il solito palloncino dai parastinchi e l’ha gonfiato per celebrare il gol, ma qualcosa non andava. Il Milan era infatti in completo giallo (la terza divisa), mentre il palloncino. rosso. Forse Nkunku non sapeva che maglia avrebbe usato martedì sera e si è fatto trovare impreparato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rivincita Nkunku: nel Milan nessuno segna più di lui nel nuovo anno

