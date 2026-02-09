Esclusiva Schira | Vlahovic? Può essere una soluzione solo in un caso Su Goretzka …

Nicolò Schira ha parlato chiaramente: Vlahovic potrebbe essere una soluzione solo in una situazione specifica, mentre su Goretzka ha espresso qualche dubbio. Il giornalista sportivo ha fatto il punto sulle trattative del Milan, confermando che le trattative sono ancora in corso e che tutto dipende dalle strategie del club. Per ora, niente annunci ufficiali, ma la situazione resta calda e da seguire attentamente.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il giornalista Nicolò Schira. Tante notizie e retroscena di calciomercato e uno sguardo verso i futuri piani del club rossonero. Il Milan può chiudere il trio Gila-Goretzka-Vlahovic per la stagione 2026-2027? "Sono sicuramente degli obiettivi. Dirti che saranno loro è un po' prematuro. La sensazione è che il Milan abbia come priorità, visto che ha provato a farlo a gennaio e già ci aveva provato lo scorso agosto, un centravanti. Serve un bomber prolifico, Vlahovic non è l'unico della lista". Schira continua con le sue notizie: "Se chiede un maxi-ingaggio e una super commissione alla firma, non è un modus operandi da Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L'infortunio di Vlahovic può cambiare il suo futuroIl problema in campo è importante: Spalletti deve scegliere tra Openda e David, che non lo hanno ancora convinto. E poi c'è il tema del rinnovo, che potrebbe clamorosamente far cambiare i piani tra ... sport.sky.it

Futuro Vlahovic, l’infortunio può ribaltare le carte in tavola: Juve più forte ma ora è rebusTORINO - Dusan Vlahovic si è infortunato, e ora è tutto diverso. Certo, il campo, la ricerca del sostituto, la Juve che dovrà fare di un’enorme necessità almeno un’altrettanta enorme ricerca di virtù. tuttosport.com

