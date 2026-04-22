Milan | Goretzka nel mirino

Il club rossonero sta rafforzando la rosa e ha individuato nel centrocampista tedesco un possibile obiettivo di mercato. La società ha iniziato le trattative per portare Goretzka in Italia, valutando le opzioni disponibili per un trasferimento. La decisione arriva mentre il team prepara la prossima stagione, con l’intento di migliorare la qualità della linea mediana. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Il AC Milan accelera sul mercato e mette nel mirino un colpo di esperienza internazionale: Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2026, è diventato uno degli obiettivi principali per rinforzare la mediana rossonera La dirigenza milanista ha individuato in Goretzka il profilo ideale per qualità, fisicità ed esperienza internazionale. Il fatto che il giocatore possa liberarsi a parametro zero rappresenta un’occasione particolarmente ghiotta, soprattutto per un club che vuole alzare il livello senza investimenti eccessivi sul cartellino. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri stanno spingendo con decisione e sarebbero attualmente tra le squadre più avanti nella corsa al giocatore, forti anche di segnali positivi provenienti dall’entourage del centrocampista.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Calciomercato Milan Goretzka e Guerreiro nel mirino

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