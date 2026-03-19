Sul fronte del calciomercato del Milan, Leon Goretzka figura tra i obiettivi del club. Secondo fonti vicine all'operazione, il centrocampista tedesco ha inviato alcune richieste al suo attuale club, che sono state considerate dal Milan come possibili condizioni per un trasferimento. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, con incontri tra le parti coinvolte e valutazioni in corso.

Come sottolineato più volte da Massimiliano Allegri durante l'anno, il Milan ha bisogno di diversi rinforzi di alto livello in vista della prossima stagione. Con il possibile ritorno in Champions League, quindi con gli impegni ogni tre giorni, la rosa del Diavolo ha bisogno di alcuni colpi in ogni reparto del campo. Sia chiaro: servono colpi 'alla Rabiot' per migliorare, altrimenti i giovani di prospettiva spostano poco in un'annata in cui i rossoneri si candidano ad essere protagonisti per lo Scudetto. Se per la difesa e l'attacco i nomi più caldi sono quelli di Mario Gila dalla Lazio e Mateo Retegui dall'Al-Qadsiah, a centrocampo il vero sogno si chiama Leon Goretzka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Goretzka nel mirino di Tare: ecco le richieste del centrocampista

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