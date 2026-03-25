goretzka nel mirino di napoli e milan

Il centrocampista tedesco, il cui contratto scade il 30 giugno, è stato inserito tra i possibili obiettivi di mercato di Napoli e Milan. Entrambe le società hanno mostrato interesse per il giocatore, che attualmente milita in un club di Bundesliga. La trattativa potrebbe riguardare un trasferimento a parametro zero al termine della stagione.

C’è anche il Napoli sulla pista che porta a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco, torna al centro delle voci di mercato in vista dell’estate. E, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club azzurro si sarebbe inserito nella corsa insieme al Milan. Il profilo è di quelli che attirano attenzione. Soprattutto per un dirigente come Giovanni Manna, da sempre molto attento alle occasioni a parametro zero. Per questo il nome di Goretzka viene considerato con interesse anche in casa azzurra, dove si ragiona già sulle mosse per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. La concorrenza, però, è forte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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