Durante una trasmissione in diretta, si è parlato della possibile trattativa tra il Milan e il centrocampista tedesco, con quest’ultimo che sembra essere molto vicino a trasferirsi in rossonero per la prossima stagione. I tifosi del club milanese hanno reagito con entusiasmo all’indiscrezione, che riguarda un nome molto cercato dal tecnico. La situazione sembra ancora in evoluzione, ma l’attenzione si concentra sulla possibilità che il giocatore possa approdare in Italia.

Leon Goretzka sembra essere sempre più vicino al Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista tedesco che è un obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri. Goretzka si avvicina al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, Leon Goretzka appare più vicino al Milan per la prossima stagione. Il giornalista Sky ha così espresso il suo punto di vista sul futuro del calciatore della nazionale tedesca: “Un giocatore esperto che va in scadenza il 30 giugno è Leon Goretzka e su di lui si sono mossi Milan e Juventus già nelle settimane scorse. Quello che posso dire è che il Milan sta spingendo tanto, avanza per lui e vuole migliorare un centrocampo che è già forte”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Goretzka: annuncio in diretta e tifosi rossoneri in festa

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