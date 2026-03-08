Mbappé al Milan l’annuncio fa sognare i tifosi rossoneri

Kylian Mbappé ha espresso più volte il suo apprezzamento per il Milan e nei giorni recenti si è diffusa la notizia di un suo possibile trasferimento al club rossonero. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi del Milan, che attendono conferme ufficiali. Attualmente, il giocatore francese non ha ancora firmato con la squadra, ma l’indiscrezione continua a circolare nelle discussioni di calciomercato.

Non è un mistero che Kylian Mbappé abbia una forte simpatia nei confronti del Milan con l’attaccante francese che in più di un’occasione ha confermato il suo tifo per i rossoneri. Il Milan sogna Mbappé per il proprio futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it Un fattore che ha dato vita a idee di calciomercato in ottica futura con il classe 1998 che potrebbe arrivare al Milan in futuro per vestire la maglia rossonera. A pensarla così è anche Rabèsandratana, difensore francese che ha vestito la maglia del PSG in passato: “ Mbappé al Milan? Per me si farà. Non avrebbe senso ora lasciare il Real Madrid che è la migliore squadra del mondo, ma potrebbe concludere la carriera in rossonero facendosi guidare dal cuore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex difensore del PSG Éric Rabésandratana in esclusiva per MilanNews. Con lui abbiamo approfondito sulle questioni Maignan, Rabiot e... Mbappé.

Jorge Valdano, leggenda del Real Madrid che nel club della capitale spagnola ha ricoperto poi anche incarichi dirigenziali, è stato intervistato dal portale specializzato MilanNews.it

