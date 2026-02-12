Vlahovic-Milan c’è l’annuncio che fa sognare i tifosi rossoneri
Il Milan prepara l’assalto a Dusan Vlahovic. I dirigenti rossoneri stanno facendo di tutto per portarlo in squadra prima dell’inizio del campionato. La trattativa è in corso e i tifosi sogno di vederlo in rossonero già dalla prossima stagione.
Dusan Vlahovic è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione da diverso tempo con i rossoneri che sono alla ricerca di un nuovo centravanti per il prossimo campionato. Milan, annuncio su Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2000, il serbo è un pallino di Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione durante la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus. L’ex Fiorentina piace molto anche a Igli Tare, pronto a fare un tentativo per portare l’attaccante in rossonero a partire dal prossimo luglio a costo zero. Le difficoltà sono rappresentate dall’alto ingaggio del serbo che, in questa ultima stagione con la maglia della Juventus è arrivato a percepire più di 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
