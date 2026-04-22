L’amministratore delegato del Milan è stato visto presente all’Allianz Cloud durante la finale di volley femminile. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori, anche se non sono stati resi pubblici i motivi ufficiali di questa partecipazione. La partita si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, con un pubblico presente sugli spalti e un’ampia copertura mediatica.

Presenza a sorpresa per l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, all’Allianz Cloud di Milano in occasione di gara 4 della finale di volley femminile tra Milano e Conegliano. Il dirigente rossonero era accompagnato dal Commercial Director Maikel Oettle e ha assistito all’incontro in forma privata. Al momento non risultano interessi ufficiali del club nel mondo della pallavolo, ma la sua partecipazione non è passata inosservata. Se da un lato non si può escludere una semplice passione sportiva, dall’altro il profilo di Furlani porta a ipotizzare un possibile lavoro di networking. L'obiettivo potrebbe essere quello di ampliare il raggio d’azione del club rossonero nel panorama sportivo milanese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani all’Allianz Cloud per la finale di Volley Femminile: i motivi dietro alla sua presenza

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