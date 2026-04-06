Durante la partita tra Juventus e Genoa, l’amministratore delegato di Exor è stato visto seduto tra il pubblico all’Allianz Stadium. La sua presenza ha attirato l’attenzione, dato il rapporto storico tra la famiglia proprietaria del club e l’azienda di cui è a capo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’evento ha confermato la costante attenzione della famiglia verso le attività della squadra.

di Francesco Spagnolo Elkann presente all’Allianz Stadium durante Juve Genoa. Una partecipazione che conferma il forte legame fra la famiglia Agnelli e il club. Il ritorno di John Elkann allo stadio per Juve Genoa ha segnato un momento di grande importanza simbolica per l’ambiente bianconero. La presenza del numero uno di Exor in tribuna autorità non è passata inosservata, interpretata da molti come un segnale di vicinanza alla squadra in un periodo cruciale della stagione.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Durante il match, Elkann ha osservato con attenzione la prestazione dei ragazzi di Spalletti, sottolineando con la sua partecipazione il legame indissolubile tra la famiglia e il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann ritorna all’Allianz Stadium: l’ad di Exor assiste a Juve Genoa. La sua presenza conferma una cosa – FOTO

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