Milan Fofana ok | tutti disponibili per la Juventus Ecco la probabile formazione

Domenica sera alle 20:45 si giocherà a San Siro il match tra il Milan e la Juventus, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026. Tutti i giocatori dei rossoneri sono disponibili, compreso Youssouf Fofana, che ha recuperato dall'infortunio e prenderà parte alla partita. La formazione del Milan potrebbe quindi essere completa in vista di questa sfida importante.

Dopo la vittoria, di 'corto muso', sul campo dell'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri ha usufruito di un giorno di riposo lunedì. Ieri, invece, sono ripresi a Milanello gli allenamenti per preparare al meglio la partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, quella in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45 contro la Juventus di Luciano Spalletti. Mancano 7 punti per la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, ma, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Allegri non ha intenzione di fare calcoli per il big match contro i bianconeri e schiererà la squadra titolare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fofana ok: tutti disponibili per la Juventus. Ecco la probabile formazione Notizie correlate Leggi anche: Fofana al posto di Loftus-Cheek. Ecco la coppia in attacco: la probabile formazione di Cremonese-Milan Leggi anche: Cremonese-Milan, probabile formazione: Fofana verso la maglia da titolare a centrocampo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verona-Milan 0-1, Fofana a Dazn: Solo campi. Ok la vittoria, ma dobbiamo alzare il livello; Milanello, nessuna rivalutazione: Fofana oggi serenamente in gruppo; Milan, Fofana da valutare: ko durante la gara contro il Verona, come sta e cosa si è fatto; Milan, le ultime verso il Verona: Gabbia rientra dal 1'. Titolari anche Tomori e Fofana. Milan, tutti a disposizione per la Juventus: ok anche FofanaIeri il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Max Allegri alla sua squadra. Tutti a disposizione del tecnico milanista, compreso Youssouf Fofana ... milannews.it Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: da valutare FofanaCome riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, oggi il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello dopo che la giornata di riposo concessa ieri da Max Allegri alla sua squadra. Da ... milannews.it Chi avrebbe più senso comprare tra i due per il #Milan - facebook.com facebook #Lewandowski, più #Juve che #Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi x.com