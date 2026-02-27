Fofana al posto di Loftus-Cheek Ecco la coppia in attacco | la probabile formazione di Cremonese-Milan

Per la partita tra Cremonese e Milan, si parla di un possibile cambio in attacco con Fofana che potrebbe prendere il posto di Loftus-Cheek. La formazione rossonera si sta configurando con Fofana come favorito per il ruolo di centrocampista, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali. La gara è in programma e le scelte dei tecnici stanno definendo le posizioni in campo.

Cremonese-Milan, 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo punta a riprendere la sua corsa dopo la sconfitta interna subita contro il Parma. Dubbi per quanto riguarda le possibili scelte di Massimiliano Allegri in particolare a centrocampo. Loftus-Cheek starà fuori per almeno un paio di mesi dopo lo scontro contro Corvi. Chi al suo posto tra Jashari, Fofana e Ricci? Secondo quanto riportato da Sky al fianco di Modric e Rabiot al momento Fofana sarebbe il favorito per completare il centrocampo (ricordiamo i due francesi sono a rischio squalifica per il derby con un altro giallo). Gabbia resta in forte dubbio (come riportato da Calciomercato.