Milan fiducia piena in Allegri | squadra e società sono con lui e lo hanno dimostrato

Il Milan ha espresso fiducia totale nei confronti di Allegri, con la dirigenza e i giocatori che si sono schierati chiaramente dalla sua parte. La squadra sta lavorando con determinazione e compattezza in vista delle prossime competizioni, mentre il club continua a sostenere l’allenatore nel percorso di qualificazione alla Champions League. La situazione appare stabile e orientata a mantenere il tecnico alla guida della formazione.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Massimiliano Allegri, ma dopo i dubbi recenti la strada sembra tracciata. Ne parla 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola, ricordando come l'allenatore toscano abbia conquistato tutti al Milan, dal gruppo squadra alla dirigenza, vale a dire le anime di un club. L'allenatore livornese è riuscito a riportare i rossoneri stabilmente in zona Champions League, con la qualificazione ormai a un passo vista la distanza di 8 punti da Como e Roma quinte. Dopo una stagione complicata come la 2024-25, Allegri ha dato nuova struttura alla squadra, restituendole competitività e valorizzando diversi giocatori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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