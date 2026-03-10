Cardinale piena fiducia in Allegri | ecco quale sarà la ‘chiave’ del progetto Milan

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha partecipato a un evento pubblico durante il quale ha espresso piena fiducia nel lavoro di Allegri come allenatore. Durante l'incontro, ha chiarito quale sarà la direzione futura del progetto sportivo del club e ha sottolineato l'importanza di mantenere una certa continuità nel percorso. La sua presenza si è concentrata sulle strategie per la squadra e sul ruolo di Allegri.

Giunto in Italia nel weekend, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 - ha assistito, domenica sera a 'San Siro', al derby di Milano vinto dai rossoneri per 1-0 contro l'Inter con la sensazione che il progetto a cui sta lavorando da qualche tempo stia prendendo definitivamente quota. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Al termine del derby, Cardinale è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutti e per ringraziare tutti: calciatori, staff tecnico, dirigenti e tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte. Cardinale si è detto orgoglioso della prestazione dei giocatori, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello dello spirito.